Токио, 31 августа, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от министера сельского хозяйства страны Тэцуро Номуры принести извинения и отозвать свои слова после того, как последний во время пресс-конференции по ошибке назвал сбрасываемую воду с АЭС «Фукусима-1» загрязненной. Об этом сообщило агентство Киодо.

TOMOHIRO OHSUMI/EPA/TASS

Ранее Номура по результатам встречи с премьером заявил журналистам, что они провели обстоятельный обмен мнениями относительно последующих оценок загрязнённой воды.

«Это является чрезвычайно прискорбным. Я поручил принести извинения и отозвать свои слова», — приводит агентство слова Кисиды.

Он также уточнил, что министр избрал данное выражение по ошибке, он хотел сказать «прошедшая очистку вода».

Премьер-министр Японии уточнил, что словосочетание «загрязнённая вода» используют многие страны, которые выступают с критикой начавшегося на прошлой неделе сброса воды с японской АЭС.

Уточняется, что позже министр сельского хозяйства Японии Тэцуро Номуры в ходе пресс-конференции принёс извинения за свои слова.

Как передавало ИА Регнум, в Японии 24 августа начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида попробовал с несколькими министрами во время обеда морепродукты, выловленные в море, куда сбрасывают воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». На обед японским чиновника подали сасими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных у берегов Фукусимы, а также свинину, рис и дыню из этого региона.

Пресс-служба приморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщила, что анализ 443 партий рыбы, которые были добыты в России после начала сброса воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1», не выявил превышений нормы радиологических показателей.

Власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из десяти префектур Японии из-за тогда ещё лишь намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». Уточняется, что таможенники будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию без исключения, также будут усилены проверочные мероприятия на содержание радиоактивных веществ.