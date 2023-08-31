Москва, 31 августа, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Очередной неформальный саммит с участием президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время, заявил 31 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Мы констатировали динамичное развитие двусторонних отношений, продолжается интенсивный, доверительный политический диалог, прежде всего на высшем уровне, между президентами Путиным и Эрдоганом, которые регулярно общаются в последнее время», — сказал он.

Лавров отметил, что уже состоялось несколько телефонных разговоров, очные встречи, и на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит, на котором будут рассмотрены все направления нашего партнерства России и Турции.

Ранее эту же информацию сообщил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не уточнив конкретной даты встречи. По данным источников СМИ в МИД Турции, переговоры могут пройти 4 сентября в Сочи.

Как отметил в свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, предстоящая встреча Путина и Эрдогана — последний шанс «увидеть возвращение России к зерновой сделке».

В ходе переговоров Путина и Эрдогана зерновая сделка между Россией и Турцией может обсуждаться в двух вариантах, и один из них не предполагает использования украинского продовольствия, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия черноморской зерновой инициативы. Причиной стало то, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено. Украина и Запад зарабатывали на зерновой сделке, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов против России, напоминали в МИД РФ и Кремле. Россия готова вернуться к сделке после того, как обещания будут выполнены, отмечал Владимир Путин.