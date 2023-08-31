Барнаул, 31 августа, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Гимнастка упала с высоты, когда выступала в цирке в Барнауле. Кадры с её падением появились 31 августа в социальных сетях.

Кадр из видео

Девушка выполняла переворот на перекладине, сорвалась вниз и упала на шею. Она осталась неподвижно лежать на арене, ей на помощь бросились работники цирка.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия в цирке «Крокус». В администрации цирка рассказали о состоянии гимнастки.

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«Это был простой трюк, он делается без страховки. Мария запуталась ножкой и сорвалась», — сообщил РИА Новости администратор цирка Аслан Бейсеков.

23-летняя Мария — выпускница циркового училища в Москве, в этом цирке она работает два года. Девушка находится в первой горбольнице Барнаула, в сознании. Медики подозревают у неё перелом левой руки, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2018 года в Элисте с высоты сорвался воздушный акробат Антон Мартынов, артист цирка Мстислава Запашного. Он упал с высоты 5−6 м из-за срыва карабина, получил серьёзные травмы и был доставлен в реанимацию. В марте акробат скончался в результате остановки сердца, когда его готовили к транспортировке в Ростов-на-Дону.