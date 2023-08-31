Кроме того, Минпросвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, в который входят 67 мероприятий. В данный план включен перечень юбилейных и памятных дат, которые связаны с литературой, историей, искусством и наукой, а также дополнительно разработанный перечень мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы.

Учеников 10–11-х классов школ на занятиях по начальной военной подготовке будут обучать основам управления и применения беспилотников. Уточняется, что после прохождения курса учащиеся школ должны получить представление об особенностях применения дронов в боевых действиях.