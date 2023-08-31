Москва, 31 августа, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России поручило вузам провести дополнительный инструктаж по отработке действий при чрезвычайных ситуациях с персоналом и студентами, сообщила 31 августа пресс-служба министерства.

РИА Новости/Сергей Пятаков

Дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций и студентами пройдут с 1 по 10 сентября, уточнили в Минобрнауки.

Ранее пресс-служба Минпросвещения России информировала, что в России впервые прошли всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны в случае террористической угрозы и других чрезвычайных ситуаций. Участие в них приняли подразделения МЧС России, МВД России и Росгвардии.

Кроме того, Минпросвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, в который входят 67 мероприятий. В данный план включен перечень юбилейных и памятных дат, которые связаны с литературой, историей, искусством и наукой, а также дополнительно разработанный перечень мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы.

Учеников 10–11-х классов школ на занятиях по начальной военной подготовке будут обучать основам управления и применения беспилотников. Уточняется, что после прохождения курса учащиеся школ должны получить представление об особенностях применения дронов в боевых действиях.

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