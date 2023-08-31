Вузам РФ поручили провести инструктаж по отработке действий при ЧС
Вузы России до 10 сентября проведут инструктаж по отработке действий при ЧС
Москва, 31 августа, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России поручило вузам провести дополнительный инструктаж по отработке действий при чрезвычайных ситуациях с персоналом и студентами, сообщила 31 августа пресс-служба министерства.
Дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций и студентами пройдут с 1 по 10 сентября, уточнили в Минобрнауки.
Ранее пресс-служба Минпросвещения России информировала, что в России впервые прошли всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны в случае террористической угрозы и других чрезвычайных ситуаций. Участие в них приняли подразделения МЧС России, МВД России и Росгвардии.