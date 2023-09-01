Москва, 1 сентября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. На заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) эксперты обсудили будущее опорных городов за Полярным кругом. Список таких городов поручил создать президент РФ Владимир Путин. Для городов подготовят планы развития до 2035 года и выделят бюджетные средства. Кроме того, для опорных населенных пунктов будут создаваться условия для активного привлечения инвестиций. Модератором заседания стал координатор экспертного совета ПОРА, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Много мастер-планов обсуждается по Дальневосточному федеральному округу, включая и арктические территории. Импульсом к такому обсуждению была поддержка со стороны президента, но всё-таки в основе лежала деятельность рабочей группы Госсовета по развитию Арктики, которую возглавляет губернатор Мурманской области Андрей Чибис», — констатировал в своем приветственном слове председатель правления ПОРА Николай Доронин. По его словам, Арктике не хватает поддержки на верхнем уровне для того, чтобы добиваться тех показателей, которые необходимы этому макрорегиону.

Одним из опорных городов Арктики практически неизбежно должен стать Норильск. Заместитель главы города Норильска по экономике и финансам Инна Закирьяева рассказала о разработке стратегии развития города до 2035 года как опорного города Арктики, которая проходила совместно с Проектным офисом развития Арктики. Она подчеркнула, что город уже сегодня обладает инфраструктурой, которая может быть востребована не только жителями города, но и, при соответствующем развитии, прилегающими территориями.

Виктория Богинская, управляющий партнер проектно-консалтингового центра «ЯРУС», член Экспертного совета по созданию стандартов арктических регионов, разработчик мастер-плана Анадыря, рассказала, что, согласно исследованиям ее коллег, основная боль жителей арктических регионов — недостаток жилого фонда.

Кроме недостатка домов, на отток населения из Арктики влияет неудовлетворенность качеством городской среды. Общемировой тренд пространственного развития сегодня — концентрация населения и экономики в крупнейших городах. Однако арктические регионы во многом специфичны. Это небольшие по численности поселения с низкой плотностью населения, где преобладают экстремально высокие транспортные издержки и критическая зависимость от завоза топлива, продовольствия и промышленных товаров, ключевая роль сезонности и очевидные погодно-климатические сложности. Преодоление этих сложностей — это те ключевые пункты, с которыми предстоит столкнуться, при развитии опорных городов, считают эксперты.

Эксперт ПОРА Ольга Грицан, руководитель аналитического отдела АСР «Центр», обратила внимание на то, что в Заполярье существует так называемая «гаражная цивилизация»: при недостатке общественных пространств в маленьких городах и холодном климате центром досуга и общения становятся самые обычные гаражи.

Будущее таких населенных пунктов может изменить цифровизация, считает Юлия Алферова, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства». «С учётом развития цифровых навыков и большой программы «Кадры для цифровой экономики» именно развитие «удалённых» компетенций в Арктике — это очень сильная ниша, которая позволит человеку зарабатывать, не переезжая в Москву или в какой-либо другой мегаполис», — отметила она. По мнению Алферовой, программа развития опорных городов Арктики должна включать в себя раздел повышения цифровой зрелости опорных городов. Эксперт отметила, что сегодня лидером среди арктических городов по цифровизации является Мурманск.

Подводя итоги обсуждения, Александр Воротников отметил, что реализация поручений президента потребует изменений в законодательстве. Многие определения и термины, используемые в контексте выполнения поручений президента, нужно вводить в правовой оборот с разъяснениями: например, «мастер-план», «опорный населенный пункт» и прочее. «Важно, на мой взгляд, реализуя проекты по выполнению поручений президента Пр-1626 от 18 августа 2023 г., использовать различные формы взаимодействия государства и бизнеса, такие как концессионные соглашения, энергосервисные контракты и так далее», — считает Воротников.