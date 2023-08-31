Москва, 31 августа, 2023, 17:32 — ИА Регнум. У властей Украины никто не будет спрашивать, готовы они уступить России четыре региона или нет, считает Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 31 августа корреспонденту ИА Регнум.

РИА Новости

Ранее обозреватель чешского издания Lidovky Ян Махачек предположил, что после того, как контрнаступление ВСУ пройдёт кульминацию в начале осени, Украина так или иначе откажется от четырёх регионов в обмен на западные гарантии безопасности.

«У Украины никто не будет спрашивать, готова ли она к такому сценарию, — сказал Денисов. — И если не случится чуда и контрнаступление Украины не проявится новыми эффектами на новых направлениях, то по сути это будет означать как раз реализацию данного сценария».

Как пояснил политолог, речь идёт о понижающейся интенсивности боевых действий, стабилизации линии фронта и переходе конфликта в замороженную стадию. Иными словами, территории, которые Украина считает своими, де-факто будут подконтрольны России. А Украина на них никакого влияния оказывать не будет.

«Западные отставные генералы такие сценарии уже неоднократно описывали. Это вообще наиболее вероятная событийная линейка, которую можно ожидать на ближайшие три-четыре месяца», — сказал Денисов.

И это притом что никаких документов, закрепляющих такое положение дел, никто подписывать не будет. И переговоров в краткосрочной перспективе, скорее всего, тоже не будет.

При этом конфликт моментально не закончится, и в первые месяцы, а может быть, и годы, будет отличаться средней или низкой интенсивностью. То есть будут небольшие локальные вспышки. Сохранится и террористическая угроза со стороны Украины.

«Радикальных элементов там достаточное количество, — констатировал Денисов. — И далеко не все из них подконтрольны военной вертикали или политической власти. Эти люди будут пытаться осуществлять террористические акты на территории всех регионов России — а не только новых».

Политолог заметил, что в настоящее у представителей украинской политической элиты нет никакого стимула садиться за стол переговоров, идти на компромиссы или заключать договорённости. По крайней мере до тех пор, пока они могут рассчитывать на поддержку коллективного Запада.

Подытоживая сказанное, эксперт пояснил, что для того, чтобы реализовался описанный сценарий, не должно произойти ничего экстраординарного. Пока же всё идёт по такой логике, что конфликт постепенно перейдёт в стадию меньшей интенсивности, так как ни одна сторона не объясняет, за счёт чего она собирается организовать масштабные наступательные операции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Махачека, новые поставки ВСУ западного оружия, даже истребителей и дальнобойных ракет, не изменят ситуацию на поле боя. Между тем завершение военного противостояния позволит сконструировать новую архитектуру безопасности в Европе, в то время как Вашингтон сфокусирует внимание на Китае.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не собирается договариваться с Россией, а стремится ухудшить положения РФ на фронте, чтобы Москва, в свою очередь, стала иначе относиться к сложившейся ситуации. По его словам, к переговорам Украина готова только после возвращения к границам 1991 года.

Между тем соседи Украины уже призывают Зеленского сесть за стол переговоров. К их числу относится, например, президент Венгрии Каталин Новак, которая призналась, что не видит такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру.