Лондон, 31 августа, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Британский наёмник Сэм Ньюи, который воевал в рядах подразделения «Тёмные ангелы» на стороне Украины, погиб в результате российского миномётного обстрела. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на родственников погибшего.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, 22-летний студент из Бирмингема Сэм Ньюи не имел военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда, известного как «Тёмные ангелы», сражавшегося на стороне Украины. Уточняется, что смерть наёмника подтвердил его брат Дэн, который также участвовал в боевых действиях на Украине.

Как передавало ИА Регнум, воевавший на стороне ВСУ бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк пропал без вести на Украине. По информации газеты Daily Telegraph, 36-летний уроженец Манчестера в 2022 году прибыл на Украину, где организовал собственное подразделение «Тёмные ангелы», но после перестал участвовать в боевых действиях и якобы начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны.

23 июля президент России Владимир Путин заявил, что иностранные наёмники на стороне Вооружённых сил Украины несут значительные потери из-за своей глупости. Он пообещал доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди наёмников на стороне Украины.

По данным Минобороны, на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.