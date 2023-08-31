Путин призвал делать упор на переработке сырья в Красноярском крае
Москва, 31 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Красноярский край богат ресурсами, но основной упор надо делать на углублении переработки сырья, заявил 31 августа президент России Владимир Путин на совещании по развитию региона.
«Хотел бы подчеркнуть, основной упор нужно делать на углубление переработки сырья, на выпуск продукции высоких переделов как для внутреннего рынка, так и на экспорт», — сказал президент.
Глава государства также обратил внимание, что в Красноярском крае есть огромные запасы угля, нефти, железных полиметаллических руд, золота, никеля и редкоземельных металлов. Кроме того, регион богат хвойными лесами, водой и плодородной землей.
Российский лидер указал на важность обеспечения технологической и экологической модернизации промышленных предприятий региона.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 августа президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия Высокогорского автомобильного моста, самого северного моста через Енисей в Красноярском крае.