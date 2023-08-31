Москва, 31 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Красноярский край богат ресурсами, но основной упор надо делать на углублении переработки сырья, заявил 31 августа президент России Владимир Путин на совещании по развитию региона.

Сергей Мальгавко/ТАСС Загрузка опилок для производства пеллет

«Хотел бы подчеркнуть, основной упор нужно делать на углубление переработки сырья, на выпуск продукции высоких переделов как для внутреннего рынка, так и на экспорт», — сказал президент.

Глава государства также обратил внимание, что в Красноярском крае есть огромные запасы угля, нефти, железных полиметаллических руд, золота, никеля и редкоземельных металлов. Кроме того, регион богат хвойными лесами, водой и плодородной землей.

Российский лидер указал на важность обеспечения технологической и экологической модернизации промышленных предприятий региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 августа президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия Высокогорского автомобильного моста, самого северного моста через Енисей в Красноярском крае.