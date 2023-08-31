Москва, 31 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Для газификации Красноярского края необходимо выбрать оптимальные решения с учётом «Силы Сибири — 2» или независимо от этого проекта. Об этом 31 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

Александр Кряжев/РИА Новости

Глава государства отметил, что «газификация является особым направлением работы, в Красноярском крае её можно провести как на базе мощности проектируемого газопровода «Сила Сибири — 2», так и в качестве независимого проекта.

«Нужно оперативно выбрать оптимальное решение», — поручил Путин.

Он добавил, что граждане и бизнес очень ждут этого, поскольку газификация является ресурсом для экономики, решения экологических проблем и для индивидуального жилищного строительства.

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