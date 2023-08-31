Кировск, Ленинградская область, 31 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. МВД России опубликовало видео кражи и обнаружения мощей святого Николая Николая Чудотворца из храма в Кировске, сообщила 31 августа пресс-служба министерства в своём Telegram-канале.

МВД России Кадры из дома похитительницы

На видео видно, как прихожанка вошла в храм, завернула мощевик в белую ткань и вынесла его.

После этого показали дом, где живёт похитительница и её квартиру. Похищенную святыну женщина поставила возле икон. На видео она призналась в краже и объяснила, что забрала мощи, чтобы молиться дома.

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Как передавало ИА Регнум, 31 августа стал известно, что в Ленинградской области прихожанка похитила мощи святого Николая Чудотворца. Инцидент произошёл в храме Усекновения главы Св. Иоанна Предтечи в Кировске.

Сообщалось, что к храму подъехала машина, из которой вышла женщина в платке. Она зашла в здание и попросила вынести мощи. Когда их вынесли, она помолилась, а после взяла их, села в автомобиль и скрылась.

Позднее МВД сообщило, что стражи порядка задержали подозреваемую. Она объяснила, что хотела с помощью мощей святого исцелиться.