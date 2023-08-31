Путин открыл самый северный автомобильный мост через Енисей
Путин дал старт движению по самому северному автомобильному мосту через Енисей
Красноярск, 31 августа, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 августа в режиме видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия Высокогорского автомобильного моста, самого северного моста через Енисей в Красноярском крае.
РИА Новости/Илья Наймушин
Строительство Высокогорского моста началось в 2020 году, оно велось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сумма инвестиций составила около 7 млрд руб.
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