Красноярск, 31 августа, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 августа в режиме видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия Высокогорского автомобильного моста, самого северного моста через Енисей в Красноярском крае.

РИА Новости/Илья Наймушин

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Строительство Высокогорского моста началось в 2020 году, оно велось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сумма инвестиций составила около 7 млрд руб.

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