Киев, 31 августа, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа заявил, что в случае проведения в стране президентских выборов в 2024 году «не бросит» свою страну.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я думаю, мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну», — сказал он в интервью RTP, отвечая на вопрос, будет ли участвовать в выборах в случае их проведения.

Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года, парламентские — осенью 2023 года. Ранее глава киевского режима заявлял, что из-за введённого в стране военного положения выборы проводиться не будут.

Вместе с тем августе 2023 года президент Украины сказал, что теоретическая возможность проведения выборов на Украине до завершения конфликта существует, но для этого Запад должен дать Киеву $5 млрд на их проведение, а также направить своих наблюдателей, в том числе на линию боевого соприкосновения.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк позднее отметил, что президент страны «осторожен» в своих высказываниях о выборах, но в действительности исключает их проведение до завершения конфликта. В 2023 году выборов «точно не будет», добавил Подоляк.

Обозреватели испанской газета El Pais со ссылкой на источники в МИД Украины ранее сообщили, что украинские власти могут провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение популярности действующего президента. По этим данным, целью выборов будет «легитимизировать» главу государства и новое правительство, поскольку военный конфликт приближается к финалу, а участник переговоров с Москвой должен обладать неоспоримой поддержкой на Украине.