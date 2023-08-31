Москва, 31 августа, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Продюсер Грант Палагаев задержан по подозрению в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Валерий Левитин/РИА Новости Грант Палагаев

По его данным, у мужчин возник конфликт во время застолья в коттедже продюсера под Одинцово.

«На данный момент Грант Палагаев задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «убийство». Предположительно, у продюсера и Ахмеда Гамзаева возник конфликт во время вечерних посиделок. В результате произошла стрельба, в ходе которой Гамзаеву были причинены смертельные огнестрельные ранения. Также у следствия есть основания полагать, что Палагаев инсценировал перестрелку и после убийства Гамзаева сам выстрелил себе в руку, чтобы замести следы преступления», — сообщил собеседник.

Сын погибшего депутата Курбан рассказал ИА Регнум, что отец никогда не носил с собой пистолет и информация о том, что у бывшего депутата было с собой оружие, вероятно, является версией Палагаева, который может пытаться запутать следствие.

«Мой отец поехал к своему другу на дачу. Друг живёт рядом с Палагаевым. Палагаева тоже пригласили на застолье. Втроём они были на даче, но потом решили пройтись до дачи Палагаева. Там их встретила жена продюсера. Они вчетвером общались, проводили время. Друг моего отца и жена Палагаева отлучились куда-то, я не знаю куда, и в это время этот продюсер убил отца. Тяжело говорить, извините. Мой отец никогда не носил оружия, никогда. И тем более он не схватил бы пистолет и никогда не выстрелил бы в человека. До своей смерти отец в компании пару раз виделся с этим продюсером и спокойно остался на его даче с ним вдвоём, не зная, что его там ждёт смерть», — рассказал 21-летний Курбан ИА Регнум.

У бывшего народного избранника остались трое детей — две дочери и сын.

Источник ИА Регнум сообщил, что Ахмед Гамзаев умер 26 августа, к настоящему моменту мужчину похоронили. По предварительным данным, 55-летнего экс-депутата убили выстрелом в область грудной клетки.

Ранее ИА Регнум писало, что в апреле на Ахмеда Гамзаева было совершенно нападение. Собеседник издания сообщил, что в результате конфликта в пивоварне Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной Гамзаев попал в больницу с многочисленными травмами. Мужчине сломали челюсть и выбили зубы. После драки полиция с помощью камер пыталась найти виновных в избиении Ахмеда Гамзаева.