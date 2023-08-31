Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ свыше 1000 беспилотников
Вице-премьер Украины Фёдоров сообщил о передаче ВСУ свыше 1000 беспилотников
Киев, 31 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Михаил Фёдоров сообщил, что ВСУ было передано свыше тысячи дронов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Фёдоров отметил, что Киев усиливает «армию дронов», на фронт было отправлено свыше тысячи беспилотников (900 FPV — дронов, свыше 100 Matrice и Mavic), а также 30 роботизированных систем.
По его словам, это украинские инновационные разработки, которые помогут военным вести бой на расстоянии.
Фёдоров добавил, что украинской армии также были переданы 25 боевых турелей «Сабля» с дистанционным управлением. По его словам, эту систему для оружия можно установить на автомашине, в блиндаже, окопе либо в другом месте.
Как передавало ИА Регнум, 31 августа дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области украинский беспилотник самолётного типа и пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего по направлению к Москве.
Средства противовоздушной обороны России 30 августа сбили два беспилотных летательных аппарата над Брянской областью и ракету над Крымом.
Объекты на территории России подверглись ночью 30 августа серии атак со стороны Украины, наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения четыре военно-транспортных самолёта Ил-76.