Степанакерт, 31 августа, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о решении уйти в отставку. Об этом 31 августа сообщило армянское агентство Арменпресс.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян

Арутюнян заявил, что завтра, 1 сентября, он подаст заявление об отставке с поста президента.

«Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание моё взаимодействие со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели», — приводит агентство его слова.

Арутюнян подчеркнул, что это взвешенное решение, которое он принял самостоятельно по результатам анализа ситуации. По его словам, этот шаг направлен на обеспечение внутренней стабильности и прочного общественного порядка.

Он добавил, что и дальше будет жить в Карабахе вместе с членами своей семьи.

Арутюнян занимал должность президента Нагорного Карабаха с мая 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале должность госминистра Нагорного Карабаха покинул Рубен Варданян. В сентябре 2022 года он отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах, в ноябре он возглавил правительство республики.