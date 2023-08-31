Москва, 31 августа, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Международные резервы РФ в период с 18 по 25 августа 2023 года выросли на $1 млрд, до отметки $580,5 млрд, сообщили 31 августа в Банке России

Владимир Трефилов/РИА Новости

«Объем международных резервов по состоянию на 25 августа составил $580,5 млрд, увеличившись за неделю на $1 млрд», — сказано в сообщении ЦБ.

Основной причиной увеличения объёма международных резервов России стал рост цен на золото, добавили представители регулятора.

Ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что даже если киевский режим перестанет существовать, страны Запада всё равно не отдадут России её активы, поводом для заморозки которых стало начало СВО.

Для того чтобы эти активы вернуть, РФ должна встраивать этот вопрос в российскую переговорную позицию по самому широкому списку тем, то есть выражать готовность совершать интересующие Запад действия только при условии возврата средств, добавил эксперт.

Ранее в августе 2023 года сообщалось, что по объёму золотовалютных запасов среди экономик с крупнейшими международными активами Россия опустилась с четвёртого на пятое место, уступив позицию Индии. Лидерство в этом рейтинге сохраняет Китай, международные резервы которого на конец мая 2023 года составили $3,371 трлн, США занимают 12-е место.