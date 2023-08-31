Москва, 31 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Следователи обратились в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ОМВД Басманного района столица Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в суде.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андреева поступило в суд, рассмотрение назначено на сегодня», — сообщили в суде.

Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Майора полиции Андреева назначили начальником отдела МВД по Басманному району Москвы в начале 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего полицейского к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Бывшего полицейского суд признал виновным в получении взятки, в том числе с вымогательством в крупном размере (статья 290 УК РФ).