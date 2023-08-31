Луганск, 31 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. На купянском направлении участились случаи «самострелов» среди украинских военных, боящихся отправки на самые горячие участки. Об этом 31 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что, согласно разведданным, в стоящих у Купянска подразделениях ВСУ отмечаются случаи «самострелов» среди военных и другого причинения вреда собственному здоровью. Это делается для того, чтобы их отправили в госпитали в тыловых районах, а не на фронт.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 50 военнослужащих. Российские военнослужащие отразили пять контратак штурмовых отрядов и улучшили положение по переднему краю.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что успешное продвижение российской армии на купянском направлении свидетельствует, что она вскоре может освободить не только Купянск, но и Харьков.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские военные успешно действуют на купянском направлении в Харьковской области, для ВСУ там обстановка сложная.