Источник: в районе Купянска солдаты ВСУ наносят себе увечья
РИА Новости: в районе Купянска участились случаи «самострелов» среди солдат ВСУ
Луганск, 31 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. На купянском направлении участились случаи «самострелов» среди украинских военных, боящихся отправки на самые горячие участки. Об этом 31 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что, согласно разведданным, в стоящих у Купянска подразделениях ВСУ отмечаются случаи «самострелов» среди военных и другого причинения вреда собственному здоровью. Это делается для того, чтобы их отправили в госпитали в тыловых районах, а не на фронт.
Как передавало ИА Регнум, 31 августа в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 50 военнослужащих. Российские военнослужащие отразили пять контратак штурмовых отрядов и улучшили положение по переднему краю.
Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что успешное продвижение российской армии на купянском направлении свидетельствует, что она вскоре может освободить не только Купянск, но и Харьков.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские военные успешно действуют на купянском направлении в Харьковской области, для ВСУ там обстановка сложная.