Волхов, Ленинградская область, 31 августа, 2023, 16:33 — ИА Регнум. 390 млрд рублей инвестировано за 10 лет в развитие компании «ФосАгро». Об этом сообщил председатель совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов, выступая 30 августа на заседании совета директоров, которое прошло в волховском филиале АО «Апатит».

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

В реализацию этого инвестпроекта компании вложено 34 млрд рублей. Новый завод группы «ФосАгро» в Волхове Ленинградской области выходит на проектную мощность, ожидается, что он будет производить более миллиона тонн минеральных удобрений и другой химической продукции в год.

«Итогом инвестиционного цикла стал рост объёмов выпуска основной продукции на 80% — с 6,1 млн тонн в 2013 году до 11,1 млн тонн в 2022 году», — рассказал Виктор Черепов. По его словам, производственные успехи позволили ПАО «ФосАгро» за десятилетие почти вдвое увеличить поставки экоэффективной продукции на приоритетный внутренний рынок — с 1,5 до 2,9 млн тонн. Производительность труда за то же время выросла в 2,7 раза. Глава совета директоров подчеркнул, что в будущем компания продолжит следовать избранной стратегии развития. «В ближайшие 5 лет «ФосАгро» намерена направить на инвестиции более 250 млрд рублей», — сообщил Черепов.

Как сообщили в пресс-службе компании, в этом году на реализацию последовательной инвестпрограммы также запланирована внушительная сумма — 67 млрд рублей.

«ФосАгро» продолжает последовательную модернизацию и расширение мощностей всех производственных комплексов, а также развитие рудно-сырьевой базы. «На четвёртый квартал запланирован запуск 2-го пускового комплекса 10-го горизонта Кировского рудника, — рассказал генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. — В Череповце, помимо модернизации мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства, начата реализация проекта по увеличению переработки апатитового концентрата. В Балакове в четвёртом квартале будут завершены проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и выпуска серной кислоты в рамках 3-го этапа развития производственного комплекса».

В компании отметили, что за десять лет поддержка социальных и благотворительных проектов увеличилась в семь раз с 1,9 млрд рублей до 12,9 млрд рублей в год, средние заработные платы по группе выросли в два с половиной раза, а инвестиции в природоохранную деятельность превысили 60 млрд рублей.

В ходе визита в Волхов члены совета директоров встретились с трудовым коллективом и вручили ключи новосёлам жилого дома, который компания построила для своих сотрудников в Волхове. Посетили директора и отремонтированную «ФосАгро-школу», которая 1 сентября откроет двери для волховских детей. Ровно десять лет назад, одновременно с новым инвестиционным циклом, стартовала корпоративная образовательная программа «Школа — колледж/вуз — предприятие». Она связала в единую образовательную парадигму шесть школ, четыре подшефных колледжа и 24 ведущих профильных вуза. За годы ее реализации была выстроена целая система подготовки квалифицированных инженерных кадров для отечественной промышленности.