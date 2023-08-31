Москва, 31 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. В больнице Курганской области скончался подросток, получивший ожог 95% тела. Об этом 31 августа сообщил Telegram-канал «112».

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Подросток, который получил ожог 95%, скончался в больнице в Курганской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, житель Курганской области облил бензином и поджёг двух подростков, один из них, по уточнённым данным, получил ожоги 95% тела. Подозреваемый 22-летний Никита Б. проживает в деревне Верхнеглубокое. По информации Telegram-канала, он подошёл к подросткам, которые находились у Дома культуры, плеснул на них бензином из канистры и чиркнул зажигалкой.

Ожоги 98% тела получил 15-летний Константин С. У его 14-летнего приятеля Ильи Г. обожжено 10% тела. Пострадавших доставили в областную больницу. Подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники Следственного комитета.