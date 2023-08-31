Киев, 31 августа, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Данные о потерях ВСУ в 70 тыс. военных, как пишут западные СМИ, преувеличены и недостоверны, заявил 31 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью изданию Die Welt.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тыс. военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране», — сказал он.

Данилов выразил недоумение, почему «уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию».

Как сообщало ИА Регнум, украинский мобильный оператор «Киевстар» 29 августа раскрыл реальные потери ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, оператор запустил благотворительную акцию с просьбой отправить сообщение со словом «спасибо» на номер павшего солдата. В промо оператора говорилось, что 400 тыс. бойцов никогда не ответят на звонок. Позже видео было удалено.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает киевскому режиму, «который перешёл в стадию посмертного гниения».