Уфа, 31 августа, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким военнослужащего Ильдара Б., угрожавшего взорвать гранату в Уфе, и пообещал организовать его похороны. Об этом Хабиров сообщил 31 августа корреспонденту ИА Регнум.

Павел Бедняков/РИА Новости Глава Башкирии Радий Хабиров

Накануне стало известно о самоубийстве мужчины в камере следственного изолятора. В начале августа он сдался правоохранителям после разговора с Хабировым.

«Мне очень жаль. Искренне пытался спасти его жизнь. Для меня он был солдатом, хотя и заблудившимся солдатом. Но у каждого свой выбор», — сказал глава Башкирии.

Хабиров подчеркнул, что никто ни при каких обстоятельствах не должен угрожать оружием и требовать чего-либо через насилие.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа вооружённый ручной гранатой Ильдар Б. угрожал взорвать АЗС на Нагаевском шоссе в Уфе. Мужчина, самовольно покинувший воинскую часть, требовал прекращения возбуждённого против него уголовного дела и переговоров с главой Башкирии. Он сбежал, когда его везли на судебно-психиатрическую экспертизу.

Злоумышленник сдался после того, как Радий Хабиров сначала поговорил с ним по телефону, а затем приехал на место. Глава Башкирии попросил мужчину сложить оружие и пообещал помочь ему. Военный суд отправил задержанного под арест на два месяца. В конце августа его нашли мёртвым в СИЗО.