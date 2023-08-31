Москва, 31 августа, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым станут подготовкой к встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 31 августа заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во вступительном слове перед началом переговоров.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Вопросы, которые мы будем обсуждать, станут подготовкой предстоящей встречи двух лидеров», — сказал Фидан.

Он добавил, что обсудит с Лавровым вопросы возобновления зерновой сделки, установления мира на Украине, а также ситуацию в Сирии и на Южном Кавказе.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что одной из тем встречи Лаврова и Фидана в Москве станет ситуация вокруг зерновой сделки. Переговоры состоятся 31 августа. Встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи 4 сентября.

МИД РФ 30 августа заявил, что инициатива Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна рассматривается как рабочая альтернатива зерновой сделке. Предполагается, что эта поставка будет по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны.