Грозный, 31 августа, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Проведение пышных свадебных торжеств влечёт за собой огромные траты и не соответствует нормам ислама, поскольку расточительство считается большим грехом. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на руководителей мусульманских организаций России.

Елена Афонина/ТАСС

Духовное управление мусульман Чеченской Республики по поручению главы региона Рамзана Кадырова утвердило обязательные нормы при проведении свадебных торжеств на территории региона, которые запрещают любые излишества, не соответствующие как исламу, так и чеченским адатам.

Первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов напомнил, что, согласно нормам ислама, важным условием бракосочетания является свадебный подарок жениха невесте — махр, о его размере супруги договариваются самостоятельно, махр принадлежит жене и остается у неё даже в случае развода.

«Чем меньше препятствий, в том числе и финансовых, создается перед молодожёнами для заключения брака, тем лучше», — приводит агентство слова Аббясова.

Он также напомнил, что в исламском праве есть понятие исраф — расточительство, которое является грехом, в связи с этим важно во всех сферах жизни подходить к затратам разумно, тем более не брать займы или кредиты для организации свадьбы.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев обратил внимание на то, что торжества не должны вызывать зависть.

«Рамзан Кадыров абсолютно прав — надо возвращаться к своим корням и быть скромнее», — уточнил он.

Имам казанской мечети «Гаиля» Рустем Хайруллин заявил, что в период спецоперации посоветовал бы не проводить пышные торжества, свадьбы, юбилеи и отмечать другие памятные даты.

Советник муфтия Духовного управления мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман Ильяс Яруллин обратил внимание на то, что мусульманская религия учит скромности, а каноны веры нужно строго соблюдать.

Как передавало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против нововведений на чеченских свадьбах — они недопустимы, противоречат национальным обычаям и ведут к значительному увеличению расходов семей на проведение торжества, пояснил он. Чеченский лидер отметил, что вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. При этом он добавил, что удалось «искоренить воровство невесты и ряд других ненормальных явлений», не соответствующих нормам шариата.