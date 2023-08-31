Москва, 31 августа, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Статус готовности Амурского газоперерабатывающего комплекса составляет почти 90%, заявил 31 августа глава Газпрома Алексей Миллер.

Павел Львов/РИА Новости Амурский газоперерабатывающий завод

«Строительство заводов продолжается. По Амурскому газоперерабатывающему комплексу вы знаете, что статус готовности на сегодняшний день — почти 90%», — заявил Миллер в ходе совещания, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Глава Газпрома добавил, что работы по строительству этого комплекса ведутся в очень непростых условиях.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 9 июня 2021 года дал старт запуску первой очереди Амурского газоперерабатывающего завода, который строится в районе города Свободного в Приамурье.

Амурский ГПЗ входит в число крупнейших инфраструктурных проектов Газпрома на Дальнем Востоке, его начали строить в 2015 году. Выход завода на полную производительность увеличит перерабатывающие мощности компании на 80%.