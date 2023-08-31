Барнаул, 31 августа, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Мужчина напал на девочку в Барнауле и попытался утащить её в кусты, сообщила 31 августа пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инцидент произошёл вечером 15 августа 2023 года на улице Петра Сухова. Мужчина схватил несовершеннолетнюю за ногу и стал тянуть её в кусты, но девочка смогла дать отпор и убежать, говорится в сообщении.

«В настоящее время личность мужчины установлена, с ним проводятся проверочные мероприятия», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщение о произошедшем появилось в сообществе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте». Одна из участниц группы рассказала, что мужчина, который вёл себя неадекватно, набросился на её дочь у супермаркета. Девочка ударила его по лицу и забежала в магазин. Мужчина пришёл во двор, где живёт девочка, и наблюдал за ней. Оттуда он ушёл после того, как девочка вошла в подъезд вместе с соседом.

Женщина добавила, что мужчину нашли после её заявления в полицию. Предположительно, этот человек периодически следит за детьми.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Екатеринбурге мужчина напал на школьницу, чтобы изнасиловать. Девочку у него отбили прохожие, злоумышленника задержали и поместили под арест, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В Омске таксист помог задержать педофила, который приставал на улице к 12-летней девочке. Он скрутил его по просьбе матери школьницы и доставил в полицию.