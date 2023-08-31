Москва, 31 августа, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Признаки того, что ВСУ придётся перейти к обороне, просматривались ещё в начале их контрнаступления, которое было обречено на провал, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 31 августа корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее отставной разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер заявил, что рассуждения президента Украины о проведении очередной мобилизации говорят о том, что осенью войска киевского режима перейдут к обороне.

Онуфриенко заметил, что ВСУ упустили время и Россия успела подготовить глубоко эшелонированные линии обороны. Согласно официальным данным, ВСУ подошли лишь к первой линии обороны за три месяца.

«Но так как противника ждут вторая, третья, а местами четвертая и пятая линия обороны, то физически у ВСУ шансов нет, — сказал Онуфриенко. — Им нужно кратно усиливать количество личного состава и бронетехники, используемых на этих направлениях для того, чтобы как-то продвинуться».

Между тем у украинской армии заканчивается техника, а поставки с Запада идут уже далеко не в тех объёмах, как раньше. По мнению Онуфриенко, Запад даёт ровно столько, сколько нужно для того, чтобы конфликт продолжался, но не для победы Киева, выхода ВСУ к Азовскому и Чёрному морям, границе с Крымом и так далее. Плюс сказываются потери личного состава, которые надо как-то восполнять. При отсутствии сотен тысяч добровольцев Киев вынужден проводить мобилизацию.

«Мобилизация на Украине не прекращается и идёт в постоянном режиме. А огромные потери вынуждают Киев всё сильнее интенсифицировать набор пушечного мяса. И для этого пересматриваются все медицинские документы об отсрочках. А таких как минимум 170 тысяч. За осень они собираются мобилизовать порядка 200 тысяч, а за зиму и весну — ещё 300 тысяч», — рассказал Онуфриенко.

Он убеждён, что эти показатели не будут достигнуты, тем более что есть опыт предыдущего набора, когда за полгода Киев пытался собрать 100 тысяч, но не сумел. Поэтому идёт всё более жестокая мобилизация.

Однако здесь закономерным образом возникает вопрос: не будет ли ВС России так же трудно прорывать украинские линии обороны, как это было во время аналогичных атак ВСУ на российские позиции. Отвечая на этот вопрос, Онуфриенко согласился, что проблемы могут быть, если ВС РФ будут использовать ту же тактику, что и их противник.

«А он, если посмотреть на линию фронта, находится в полукольце, — заявил военный эксперт. — То есть нам для переброски резервов с одного направления на другое приходится преодолевать большие расстояния, чем противнику, который действует в полуокружении, и для переброски своих сил у него более короткое «плечо» доставки. А не секрет, что все современные войны — это войны за мобильность, за возможность быстро перебросить часть, необходимую для наступления. Быстро и скрытно, причём не дав противнику возможность отреагировать».

Поэтому, как пояснил Онуфриенко, для того чтобы избежать тех ошибок, которые сделали ВСУ, фактически поставив Россию в известность о том, где они будут наступать, российская армия должна использовать стратегию глубоких прорывов.

Иными словами, противника следует поставить в ситуацию, когда ему будет невыгодно бороться за каждый населённый пункт, за каждый город по месяцу и полгода, так как он окажется в окружении.

«Если мы осуществим глубокие прорывы с уничтожением тех же мостов через Днепр, то вопрос обеспечения бронетехникой, топливом и боеприпасами группировки ВСУ, находящей на левобережье, станет для неё крайне острым. На сегодняшний день через Днепр действуют 17 мостов. Пять из них проходят по различным гидроэлектростанциям, но там можно уничтожать подъездные пути. Уничтожение мостов создаст для ВСУ колоссальные сложности со снабжением войск, находящихся на левобережье. Именно на левобережье весь фронт, все боевые действия сегодня идут на левом берегу Днепра», — заявил Онуфриенко.

И глубокие прорывы через Сумскую область с уничтожением мостов поставят под угрозу существование всей этой группировки украинской армии.

«Это стратегическая операция такого масштаба, какого Европа не знала со времён Великой Отечественной войны. Но России это по силам, — убеждён военный эксперт. — Плюс скажется господство России в воздухе. Вопрос в том, готовы ли мы применять всю имеющуюся у нас фронтовую авиацию для работы на этом фронте. Для всего этого нужно политическое решение».

Вдобавок, как заметил военный эксперт, Киев не располагает всем тем, что нужно для обеспечения эффективной обороны. Остатки советского вооружения во многом вышли из строя или уничтожены. А западных поставок явно недостаточно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Шаффера, в настоящее время Киев повторяет модель поведения нацистской Германии после Курской битвы, когда Третий рейх оказался вынужден отступить и призвать в армию подростков и стариков.

Кроме того, Шаффер заметил, что ВСУ смогли бы добиться большего, если бы планированием операций занималось военное командование США, у которого есть опыт использования бронетанковых соединений для прорыва обороны. Однако украинские военные, во-первых, игнорируют советы американских специалистов, а во-вторых, получают противоречащие друг другу советы со стороны натовских экспертов.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что утверждённый Верховной радой план мобилизации все ещё не удалось выполнить, а значит, такая ситуация позволяет Киеву не объявлять «новую мобилизацию по увеличению своей численности».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что военные просят его усилить проведение мобилизации.