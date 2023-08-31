Москва, 31 августа, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Газпром обеспечил более половины прироста импортных поставок на китайский рынок в 2023 году. Об этом 31 августа сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Павел Львов/РИА Новости

«Мы видим, что растёт газовый рынок Китая. Импорт газа Китаем за восемь месяцев текущего года увеличился. И более половины прироста этих импортных поставок на китайский рынок обеспечил Газпром», — сказал Миллер.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в Газпроме сообщили, что поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай вновь превысили суточные контрактные обязательства и установили новый рекорд. В компании напомнили, что поставки газа идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.

В январе сообщалось, что Россия стала лидером по поставкам природного газа в Китай. По данным китайской таможни, за первый месяц 2023 года в КНР поставили 2,7 млрд куб. м российского газа. На втором месте — Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), за ними идёт Австралия (1,9 млрд куб. м).