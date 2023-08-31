Москва, 31 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Правительство России подготовило поправки в Водный кодекс России, которые упростят строительство портовых терминалов для удобрений. Об этом 31 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Денис Абрамов/РИА Новости

Он обратил внимание на то, что каждый год нужно обеспечивать перевозку по морю порядка 6 млн тонн минеральных удобрений, при этом после введения санкций России был перекрыт доступ к портовой инфраструктуре за рубежом, что затруднило транспортную логистику.

«Правительство подготовило поправки в Водный кодекс, которые снимают ограничения на строительство соответствующих специализированных терминалов в непосредственной близости от береговой линии», — заявил Мишустин.

По его словам, подобный подход полностью отвечает общемировой практике.

«И важно, чтобы проектная документация новых хранилищ проходила в том числе обязательную экологическую экспертизу», — уточнил председатель правительства.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает свои потребности по основным видам удобрений и является одним из лидеров по их поставкам на мировые рынки. Российские предприятия за последние десять лет увеличили производство удобрений на 40%, и Россия стала одной из ведущих стран мира по их производству, отметил президент.

Он также сообщил, что санкции на экспорт российских удобрений вводили страны, которые не особо нуждались в этих удобрениях, а страдают от таких решений развивающиеся рынки.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия готовит к отправке нуждающимся странам новые партии удобрений, которые были заблокированы в европейских портах.