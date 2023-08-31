Вашингтон, 31 августа, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ терпит крах, но информацию об этом власти и спецслужбы США скрывают не только от граждан своей страны, но даже от президента Джозефа Байдена, заявил 31 августа судья Верховного суда Нью-Джерси в отставке Эндрю Наполитано.

picture alliance/Consolidated/ТАСС Президент США Джо Байден

«Мы со Скоттом Риттером и полковником (Дугласом. — Прим. ред.) Макгрегором уже давно говорим, что у Украины нет шансов победить Россию. Оружие, которое НАТО передало Украине, очень старое, а у русских — три линии обороны, и ВСУ не могут к ним даже подступиться», — сказал Наполитано в эфире ток-шоу The Jimmy Dore Show.

Судья добавил, что, по данным его источников в ЦРУ, отчёты американской разведки о ситуации на Украине тщательно фильтруются перед передачей их Байдену, а потому власти страны слышат только то, что хотят услышать.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 августа координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина «достигает постепенного прогресса» в ходе контрнаступления. Поставки американского оружия в Киев продолжатся, добавил он.

По данным Министерства обороны РФ, только за первые два месяца с начала контрнаступления, в июне–июле ВСУ потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих без учёта раненых наёмников и погибших при ударах высокоточным оружием по тылам ВСУ. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ВСУ теряют огромные ресурсы в ходе своего контрнаступления, но не достигают никаких успехов.

Если ВСУ продолжат терять военнослужащих нынешними темпами, то в самом скором времени контрнаступление украинской армии прекратится, поскольку участвовать в нём будет уже некому, отметил ранее американский радиоведущий Гарланд Никсон.

С аналогичным заявлением выступил 31 августа заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На Украине осталось около 20 миллионов жителей, и с таким количеством жертв, какое наблюдается в ходе попытки контрнаступления, у Украины скоро будет дефицит даже в обслуживании нужд государства, не говоря уже об армии, отметил Медведев.