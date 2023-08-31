Москва, 31 августа, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Более 30 млрд рублей выделит правительство РФ на повышение зарплат работников государственных учреждений. Об этом 31 августа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он отметил, что с начала 2023 года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен.

«А сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения свыше 30 млрд рублей для отдельных категорий граждан», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр уточнил, что среди них педагоги, врачи, работники культуры и науки. Все они являются сотрудниками федеральных госучреждений, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты бюджетников должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике.

25 июля на совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что зарплата бюджетников должна индексироваться своевременно. Он обратил внимание на необходимость строго выдерживать установленные цели по заработным платам специалистов, без этого люди из бюджетной сферы будут уходить.