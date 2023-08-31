Москва, 31 августа, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Человеческие останки, давность которых составляет более 50 лет, обнаружены во время ремонтных работ на территории особняка 1917 года в центре Москвы, сообщила 31 августа пресс-служба столичного главка СК в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Во время проведения ремонтных работ на территории особняка 1917 года, расположенного по улице Спартаковской в городе Москве, обнаружены множественные фрагменты костных останков человека», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, уточнили в СК, давность захоронения составляет более 50 лет.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки, планируется назначить ряд медико-криминалистических экспертиз.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге в августе в квартире многоэтажного дома были обнаружены мумифицированные тела пожилого мужчины и его взрослого сына. По предварительной информации, тела пролежали в квартире порядка пяти лет. По словам соседей, мужчины страдали заболеваниями: отец был неходячий, а у сына наблюдались «проблемы с головой».

В июле в Новой Москве местный житель обнаружил висящее на дереве мумифицированное тело. Оно было найдено в лесополосе в Щаповском поселении Троицкого административного округа около посёлка Спортбазы, тело висело на дереве на высоте 5–10 метров. Отмечается, что смерть наступила примерно около двух-трёх лет назад. Причины смерти установит экспертиза.

В марте в Москве два мумифицированных женских тела нашли при демонтаже жилого дома. Выяснилось, что умершие — 86-летняя пенсионерка и её 59-летняя дочь. Мёртвыми в квартире они пролежали по меньшей мере полгода.