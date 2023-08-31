Киев, 31 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа заявил, что в стране якобы создано и успешно применено дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии в 700 и более километров.

Mads Claus Rasmussen/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Заслушали доклад министерства стратегической промышленности о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена на расстоянии в 700 километров», — написал глава киевского режима в своём Telegram-канале.

Когда и где применялось оружие, он не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 августа в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотниками самолётного типа на объекты в ряде регионов России — Рязанской, Орловской, Московской, Брянской и Калужской областях.

Кроме того, в результате атаки на аэропорт Пскова повреждения получили несколько военно-транспортных самолётов. Расстояние от аэродрома «Кресты» до Киева составляет более 600 километров.

Позже 30 августа в Министерстве обороны РФ также сообщили, что ВС России в ночь на 30 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки ВСУ. Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.