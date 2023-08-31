Москва, 31 августа, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Правительство России подготовило пакет дополнительных мер помощи отечественной авиационной отрасли. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Максим Блинов/РИА Новости

Он отметил, что для расширения производства перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21 изменятся правила предоставления субсидий из федерального бюджета, помимо этого, будет продлена на текущий год программа субсидирования процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники. Кроме этого, будут упрощены формирование резерва оборудования и комплектующих, оформление частичной компенсации затрат авиакомпаний на обслуживание парка, пояснил он.

«Рассчитываем, что такие меры позволят ускорить модернизацию отечественного авиационного комплекса и помогут развитию смежных отраслей», — отметил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минпромторга 29 августа сообщила, что опытный образец отечественного ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» с максимальным импортозамещением комплектующих, успешно поднялся в небо в Комсомольске-на-Амуре. Полёт продолжался 54 минуты. Самолёт поднялся на высоту 3 тыс. м и развил скорость до 343 км/ч. Помимо проверки систем, экипаж выполнил «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал первый полёт «Суперджета» успехом многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, которые входят в контур управления госкорпорации «Ростех». Он отметил, что в самолёте использованы собственные конструкторские решения и технологии. Это касается авионики, шасси, вспомогательной силовой установки, комплексной системы управления и многого другого.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что индустриальный парк «Руднево» в Москве стал базовой площадкой для Федерального центра беспилотных авиационных систем, где будут развивать отрасль и готовить специалистов. К 2027 году здесь обучат 10 тысяч человек, уточнил он.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российский национальный проект по развитию беспилотных авиасистем готов, работы по его бюджету продолжаются. Он напомнил, что данный нацпроект в соответствии с поручением президента России должен быть утвержден до 1 сентября, в настоящее время он уже готов.