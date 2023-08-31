Мадрид, 31 августа, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо посоветовал критикам медленного темпа украинского контрнаступления заткнуться, сообщило 31 августа AFP.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», — сказал, в частности, он.

Кулеба добавил, что такая критика приравнивается к плевку в лицо украинского солдата.

Накануне координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина достигает постепенного прогресса в контрнаступлении, и пообещал продолжить поддерживать Киев, поставляя «системы безопасности».

По словам бывшего советника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймса Рикардса, Вашингтон будет стараться затягивать украинский конфликт до выборов главы Белого дома 2024 года для повышения шансов переизбрания американского лидера Джо Байдена. Эксперт добавил, что число погибших киевских военных оценивается более чем в 200 тысяч человек. Он назвал эти потери бессмысленными.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высмеял планы Украины начать очередную попытку контрнаступления весной 2024 года. Он отметил, что пока США финансируют Киев, Украина может сохранять хотя бы видимость каких-то действий, однако способность ВСУ наносить эффективные удары по российской армии последовательно снижается. Аналитик обратил внимание на огромное число жертв среди хорошо подготовленных бойцов ВСУ, заменить которых Киеву некем.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает киевскому режиму, «который перешёл в стадию посмертного гниения».

Тем временем украинский мобильный оператор «Киевстар» 29 августа раскрыл реальные потери ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, оператор запустил благотворительную акцию с просьбой отправить сообщение со словом «спасибо» на номер павшего солдата. В промо оператора говорилось, что 400 тыс. бойцов никогда не ответят на звонок. Позже видео было удалено.