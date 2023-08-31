Москва, 31 августа, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров 1 сентября в режиме видеоконференции дадут старт строительству в республике трёх школ с обучением на русском языке, сообщается 31 августа на сайте Кремля.

Антон Новодережкин/ТАСС Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

«Путин совместно с Жапаровым в режиме видеоконференции дадут старт началу строительства в Киргизии трёх общеобразовательных школ с обучением на русском языке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательные учреждения будут открыты в Бишкеке, Баткене и Караколе.

Кроме того, глава российского государства примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 августа российский лидер сердечно поздравил своего киргизского коллегу с национальным праздником и пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизии — счастья и благополучия.

Путин отметил, что двустороннее сотрудничество между Москвой и Бишкеком успешно развивается в различных направлениях.