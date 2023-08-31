Москва, 31 августа, 2023, 15:07 — ИА Регнум. На Мытищинском мемориальном кладбище похоронили командира группы «Вагнер» Дмитрия Уткина. Об этом 31 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на источник из окружения погибшего.

Валентин Спринчак/ТАСС

«По желанию его родных церемония прошла только в присутствии родственников и близких друзей», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что похороны прошли с воинскими почестями.

Как сообщало ИА Регнум, частный самолёт Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа у тверского села Куженкина. Десять человек — все пассажиры и члены экипажа — погибли.

В Следственном комитете 27 августа заявили, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полётном листе. В числе пассажиров были руководители ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.