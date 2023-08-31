Москва, 31 августа, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 сентября проведёт для школьников открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщили 31 августа в пресс-службе Кремля.

Алексей Майшев/POOL/РИА Новости Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном»

В открытом уроке примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов. Урок пройдёт в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Кроме того, в первый день нового учебного года глава государства посредством видеосвязи примет участие в открытии новых школ в пяти регионах страны.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября 2022 года российский президент провёл открытый урок «Разговор о важном» для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Он рассказал, в частности, о миссии России по прекращению конфликта в Донбассе, начатого в 2014 году киевским режимом.