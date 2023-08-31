Санкт-Петербург, 31 августа, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Женщина, похитившая из храма в Ленинградской области частицу мощей святого Николая Чудотворца, хотела с их помощью исцелиться. Об этом 31 августа сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Кадр из видео «РенТВ»

«Она хотела ими вылечиться», — сказал собеседник телеканала.

Как передавало ИА Регнум, в Ленинградской области прихожанка похитила мощи святого Николая Чудотворца. Инцидент произошёл в храме Усекновения главы Св. Иоанна Предтечи в Кировске.

К храму подъехала машина, из которой вышла женщина в платке. Она зашла в здание и попросила вынести мощи. Когда их вынесли, она помолилась, а после взяла их, села в автомобиль и скрылась. Позднее МВД сообщило, что стражи порядка задержали подозреваемую.