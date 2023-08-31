Москва, 31 августа, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Менее 20 млн человек проживают на подконтрольных Киеву территориях, численность населения Украины сократилась в 2,5 раза с 2001 года. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале.

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Он напомнил, что на Украине в 2001 году проживало примерно 48,5 млн человек по данным переписи населения. К началу февраля 2022 года «Украинский институт будущего» насчитал 37,6 млн человек, но, по словам Медведева, в действительности эта цифра почти вдвое меньше.

«В реальности, когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры. А именно — численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек», — написал замглавы Совбеза.

Он пояснил, что учёл в своих вычислениях отделение от Украины Крыма, республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также отток населения в страны ЕС и Россию после начала СВО.

По словам Медведева, Украина — страна с мифическим прошлым, печальным настоящим и отсутствующим будущим. Отчётливо виден вектор распада страны, скоро она не сможет ни воевать, ни обслужить себя.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев назвал украинский конфликт экзистенциальным противостоянием планетарного масштаба. По его словам, США зарабатывают на кризисе с Украиной, Евросоюз несёт потери, а весь остальной мир пребывает в напряжении.