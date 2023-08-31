Омск, 31 августа, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Руководитель Омской области Виталий Хоценко прибыл в Советский административный округ города Омска. В рамках рабочей поездки он посетил завод «Полиом» и ознакомился с производством полимера, а также провел встречу с коллективом предприятия.

Пресс-служба правительства Омской области Виталий Хоценко оценил проекты технологического развития омского «Полиома»

Особое внимание было уделено проектам технологического развития и экологической модернизации «Полиома», благодаря которым воздействие предприятия на атмосферу снизилось почти на 20%.

«Хорошее предприятие. Около трехсот человек здесь работает. Высокая заработная плата, выше, чем в среднем по региону. Предприятие сейчас реализует проект увеличения мощности. Стабильно работает, платит достойные налоги во всю бюджетную систему, в частности в региональный бюджет, налог на прибыль. Поэтому будем дальше взаимодействовать, помогать друг другу», — отметил Виталий Хоценко.

Пресс-служба правительства Омской области Виталий Хоценко оценил проекты технологического развития омского «Полиома»

Хоценко посетил операторную завода, где в автоматическом режиме ведется управление всем производством. Основной технологический процесс полностью автоматизирован и отображается на экранах компьютеров, что обеспечивает непрерывный и безопасный процесс выпуска высокотехнологичного полимера. На складе готовой продукции глава региона оценил полностью автоматизированные линии фасовки. Упаковка полимера и формирование товарных партий происходит без участия человека. Омский полипропилен транспортируют грузовыми автомобилями, по железной дороге, морским транспортом.

Пресс-служба правительства Омской области Виталий Хоценко оценил проекты технологического развития омского «Полиома»

Завод полипропилена «Полиом» — совместное предприятие «Газпром нефти» и СИБУРа. Он был введен в эксплуатацию по полному технологическому циклу в 2013 году. Предприятие входит в число крупнейших производителей полипропилена в России, выпускает 21 марку полимера для всех крупнотоннажных сегментов переработки. Мощность предприятия превышает 220 тыс. тонн высококачественного полипропилена.