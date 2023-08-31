Курильск, Сахалинская область, 31 августа, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Двое туристов из Уфы отправились в поход на действующий вулкан Баранского на Курильских островах и остались без связи, но сутки спустя, 31 августа, сумели выйти на связь самостоятельно и сообщили, что с ними всё в порядке.

Сергей Красноухов/РИА Новости Река Кипящая у подножия вулкана Баранского

Маршрут восхождения Алексея Дроздова и Евгении Коноваловой не согласовывался с МЧС. В район Белых скал на острове Итуруп их отвёз местный житель. Четыре дня спустя туристы снова вышли на связь, но почти сразу после начала разговора связь оборвалась. К их поиску были привлечены спасатели, отмечалось, что запас продуктов у туристов невелик.

Как сообщил ИА Регнум брат Евгении Коноваловой Олег, к спасателям обратился хозяин квартиры, которую арендовали туристы.

«У них всё хорошо. Они на сутки опоздали, и хозяин квартиры — из-за того, что у них не было сотовой связи и они не выходили на связь через радиостанцию, — сообщил, что они не спустились в обозначенный срок», — рассказал Олег Коновалов.

Евгения Коновалова, в свою очередь, в беседе с корреспондентом ИА Регнум подтвердила, что с ней и её спутником всё в порядке, они живы и здоровы, но «очень устали».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 августа в районе Авачинского вулкана на Камчатке начались поиски туриста, не вышедшего на связь. Информация о пропавшем мужчине поступила вечером 27 августа в дежурную смену поисково-спасательного отряда, заявительница рассказала, что она и молодой человек совершали восхождение на вулкан вместе, но потом между ними произошёл конфликт, и они разделились.

27 августа сообщалось, что турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. На высоте 5 тыс. м он сорвался с горы и получил травмы, несовместимые с жизнью. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, с родственниками погибшего работали психологи МЧС.