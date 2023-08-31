Курган, 31 августа, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Житель Курганской области облил бензином и поджёг двух подростков, один из них получил ожоги 98% тела. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Unplash/ Christian Allard

Злоумышленник — 22-летний Никита Б. из деревни Верхнеглубокое. Он подошёл к подросткам, которые находились у дома культуры, плеснул на них бензином из канистры и включил зажигалку.

Тяжелейшие ожоги 98% тела получил 15-летний Константин С. У его 14-летнего приятеля Ильи Г. обожжено 10% тела. Их доставили областную больницу. За жизнь Константина борются врачи.

Никиту Б. задержали, с ним работает следственный комитет.