Москва, 31 августа, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнование президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в связи с пожаром в Йоханнесбурге, сообщила 31 августа пресс-служба Кремля.

KIM LUDBROOK/EPA/ТАСС Тела погибших на месте пожара в жилом доме в центре Йоханнесбурга

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге вспыхнул пожар. По последним данным представителя городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберта Мулаудзи, погибли 73 человека еще 52 пострадали. Как отмечается, число жертв еще может увеличиться.

Как сообщила южноафриканская общественная телекомпания SABC, загорелся пятиэтажный жилой дом. Предположительно, в этом здании люди проживали незаконно.