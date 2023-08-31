Москва, 31 августа, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Любое экологическое образование и вовлечение граждан, особенно в юном возрасте, в природоохранные акции — это хорошо. Однако пока сложно назвать благоприятной экологическую обстановку в нашей стране. Так идею об установке фандоматов в школах в беседе с ИА Регнум прокомментировал заслуженный эколог России Андрей Пешков.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Ранее глава РЭО Денис Буцаев предложил министру просвещения Сергею Кравцову устанавливать в российских школах специальные устройства — фандоматы для раздельного сбора мусора. За сдачу тары учащиеся смогут получать денежное вознаграждение или баллы, которыми можно оплачивать проезд или обеды. Аналогичный проект уже реализован в Московской области, Татарстане и Башкортостане.

Эколог Пешков отметил важность вовлечения школьников к экоповестку и приучение их с юных лет к разделению отходов. Однако, по его мнению, чтобы полноценно реализовывать подобные проекты и иметь от этого эффект, в стране нужна полная инфраструктура для правильной утилизации мусора и экологичное поведение взрослых.

«Любое экологическое образование и вовлечение в процесс граждан, особенно в юном возрасте, в природоохранные акции — это хорошо. Но пока сложно назвать благоприятной нашу экологическую обстановку в стране. Сейчас первое, что нужно сделать, что остро необходимо — решить вопрос со сбором мусора, его транспортировкой и контролем на специальных площадках для сортировки отходов. Чтобы это были автоматизированные сортировки, которых пока так и нет», — поделился Пешков.

Он пояснил, что сложно добиться результатов от приучения к сортировке мусора в школе, если, приходя домой, дети не смогут так же разделять отходы, а будут всё складировать в один контейнер, как принято во многих семьях.

С позицией эколога частично согласилась уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Тем более, что республика стала трендсеттером во введении фандоматов в школах.

«Их появляется всё больше. Дети отзывчивы к таким нововведениям, потому что тонко чувствуют все проблемы, которые многие взрослые воспринимают не так остро. Но установка таких контейнеров — это целая система. Недостаточно просто их установить, важно, чтобы при вывозе мусор не смешивался. Потому что очень демотивирует, когда дети и взрослые специально стараются разделять отходы, но потом мусор смешивается на полигоне», — отметила Волынец.

Она рассказала, что с момента появления в школах Казани первых фандоматов очень многих детей удалось привлечь к теме экологии и бережного отношения к охране природы. В этом случае функция с поощрениями неплохо помогла.

«Ещё в моём детстве, во времена Советского Союза, был очень популярен сбор макулатуры, банок, за что можно было получить талончики или оплату. И сейчас мы видим в более модернизированном варианте тот же посыл, что нужно молодое поколение приучать к экологичности, к сортировке отходов. Элемент поощрения всегда позволяет усилить любой процесс, вовлечь в него заинтересованных. А знаки отличия, грамоты, баллы сейчас также могут действительно привлечь больше детей к использованию фандоматов», — поделилась Волынец.

Она отметила, что в некоторых вопросах дети более продвинуты, чем взрослые. И даже если семья школьника не привыкла к сортировке мусора, то привычка из школы разделять отходы может положить начало привлечению родителей ребёнка к более современному и экологичному ведению быта.

Ранее в России предложили запретить выбрасывать одежду вместе с мусором. РЭО предлагает поэтапно перейти к отказу от выброса одежды и обуви вместе с прочим мусором. Специальные боксы и фандоматы, считают в организации, можно установить в магазинах.

Как сообщало ИА Регнум, аппараты, принимающие пластиковую и алюминиевую тару от населения за вознаграждение, по примеру Белгорода планируют установить ещё в пяти регионах России. В Белгороде установлено восемь фандоматов, ещё два принимают тару от жителей Белгородского района. Опыт региона решили перенять в Смоленской, Калининградской, Вологодской, Тульской областях и Красноярском крае.