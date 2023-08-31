Москва, 31 августа, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев погиб во время стрельбы в доме продюсера Гранта Палагаева, сообщил источник ИА Регнум.

dagestan. spravedlivo.ru Ахмед Гамзаев

Стрельба произошла вечером 26 августа в доме Палагаева в СНТ «Тихая Дубрава» в Одинцово.

В тот день продюсер собрал гостей, среди которых был и Гамзаев. По предварительным данным, знакомы они изначально не были.

По словам источника, именно Гамзаев первый открыл стрельбу и ранил в руку Палагаева. Продюсер потерял сознание, а когда очнулся рядом лежал уже мёртвый экс-депутат.

По данным ИА Регнум, тело Гамзаева несколько дней пролежало в морге неопознанным.

Дочь погибшего рассказала, что в момент убийства её отец находился в гостях на даче у своих друзей. По её словам, подозреваемый в убийстве задержан.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на даче продюсера Палагаева. Он получил ранение в предплечье, но от госпитализации отказался. Указывалось, что там же был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Палагаев был одним из продюсеров сериалов «Тайный город» (2014 год) и «По небу босиком» (2015 год), а также фильма «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным в главной роли.

Кроме того, продюсер снялся в некоторых фильмах. Он сыграл судью в фильме «Понаехали», выпущенном в 2020 году. Также он участвовал в эпизодических ролях в фильмах «Невидимки», «Дело Батагами», «Самоубийцы».