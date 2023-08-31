Москва, 31 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-200 в районе города Славянска в ДНР. Об этом 31 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе города Славянск Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в 128 районах поражены живая сила и военная техника ВСУ оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские военные за сутки уничтожили более 30 украинских беспилотников, в том числе разведывательный БПЛА Ту-141 «Стриж». Кроме того, российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM.