Москва, 31 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Свыше 30 украинских беспилотников уничтожены российскими военными за сутки. В их числе — разведывательный БПЛА Ту-141 «Стриж», сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он уточнил, что вражеские БПЛА сбиты в районах населённых пунктов Ковалёвка и Голиково в ЛНР, Соледар и Благодатное в ДНР, а также у Мирного, Новоукраинки и Токмака в Запорожской области и возле села Обрывка в Херсонской области.

Российские средства ПВО, добавил он, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.

Всего с начала СВО уничтожены 6266 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ВС России уничтожили цеха по ремонту украинских беспилотников «Стриж» в районе Харькова. На предприятии БПЛА не только чинили, но и испытывали.