Москва, 31 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отбили за сутки пять атак украинских штурмовиков в районе Вербового Запорожской области, сообщил 31 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Отражено пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области», — сказал он на брифинге.

Уничтожено до 85 военных ВСУ, а также два автомобиля, артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и три гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе города Орехова поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее девять вражеских атак отразили российские военные на запорожском направлении.

ВС России дали активный отпор штурмовым подразделениям 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах сёл Работино и Вербовое Запорожской области. Сообща действовали подразделения российской группировки войск, авиация, артиллерия и расчёты тяжёлых огнемётных систем. За сутки на этом направлении уничтожено до 85 военнослужащих ВСУ и 15 единиц техники.