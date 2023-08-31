Москва, 31 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Жители России из-за санкций стали тратить больше денег внутри страны. об этом 31 августа написал московский журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ.

Владимир Федоренко/РИА Новости

По его словам, после начала специальной военной операции россиянам стало сложно ездить в Европу, что могло позитивно сказаться на внутреннем потребительском рынке.

«Похоже, что на домашние развлечения, например походы в театры, в России теперь тратится больше денег, чем когда-либо прежде», — написал он.

Он отметил, что в целом в Москве и других крупных городах жизнь практически ничем не отличается от того, что было до спецоперации: потребление восстановилось, пассажиропоток увеличился, а внутренний туризм и коммерческие перевозки значительно выросли.

Кроме того, Омаэ привёл мнение неназванного западного экономиста, который признал, что экономическая ситуация в России просто вернулась к уровню до начала спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Business Insider Джордж Гловер написал, что благосостояние России за 2022 год существенно улучшилось, а на Западе потеряли триллионы долларов. По его словам, США потеряли 5,9 трлн долларов, общие потери Европы и Северной Америки составили почти 10,9 трлн долларов.

Ранее обозреватель немецкой газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер отметил, что введенные странами Евросоюза и США экономические санкции нанесли экономике России гораздо меньший вред, чем это изначально ожидалось. Он добавил, что в июле международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России на 2023 год с 0,7 до 1,5 процента.

Доля жителей России со среднемесячным доходом от 100 тыс. рублей увеличилась по итогам 2022 года на 30,6% по сравнению с 2021 годом, сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании FinExpertiza.