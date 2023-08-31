Японский журналист заявил, что россияне стали больше тратить внутри страны
Журналист Омаэ: из-за санкций россияне стали больше тратить внутри страны
Москва, 31 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Жители России из-за санкций стали тратить больше денег внутри страны. об этом 31 августа написал московский журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ.
По его словам, после начала специальной военной операции россиянам стало сложно ездить в Европу, что могло позитивно сказаться на внутреннем потребительском рынке.
«Похоже, что на домашние развлечения, например походы в театры, в России теперь тратится больше денег, чем когда-либо прежде», — написал он.
Он отметил, что в целом в Москве и других крупных городах жизнь практически ничем не отличается от того, что было до спецоперации: потребление восстановилось, пассажиропоток увеличился, а внутренний туризм и коммерческие перевозки значительно выросли.
Кроме того, Омаэ привёл мнение неназванного западного экономиста, который признал, что экономическая ситуация в России просто вернулась к уровню до начала спецоперации.
Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Business Insider Джордж Гловер написал, что благосостояние России за 2022 год существенно улучшилось, а на Западе потеряли триллионы долларов. По его словам, США потеряли 5,9 трлн долларов, общие потери Европы и Северной Америки составили почти 10,9 трлн долларов.
Ранее обозреватель немецкой газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер отметил, что введенные странами Евросоюза и США экономические санкции нанесли экономике России гораздо меньший вред, чем это изначально ожидалось. Он добавил, что в июле международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России на 2023 год с 0,7 до 1,5 процента.
Доля жителей России со среднемесячным доходом от 100 тыс. рублей увеличилась по итогам 2022 года на 30,6% по сравнению с 2021 годом, сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании FinExpertiza.